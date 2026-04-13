Découverte du jardin d’inspiration médiévale., Jardin Médiéval « Les Clausous », Saliès

Découverte du jardin d’inspiration médiévale. 5 – 7 juin Jardin Médiéval « Les Clausous » Tarn

À l’accueil, une boîte recueille les dons laissés à l’appréciation de chacun.

Ces dons, libres mais nécessaires, participent à l’achat de nouvelles variétés de végétaux afin d’enrichir les collections déjà en place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le sentier des menthes

Il vous emmènera à la découverte d’une collection de menthes aux parfums délicieux et vous fera voyager de l’Afrique à l’Asie, en passant par la Corse et la Suisse.

En suivant ce sentier, un parcours sensoriel traverse l’hortus conclusus : de la belle vue sur le jardin de nos pères, en passant par l’herbularius, jusqu’au jardin de Marie.

Jardin Médiéval « Les Clausous » 343, rue du Coustou 81990 Saliès Saliès 81990 Tarn Occitanie 06 07 74 49 57 – 05 63 79 02 20 Jardin d’inspiration médiévale, créé en 2002 à partir de vestiges trouvés sous une couche de sédiments (Lavoir, Fontaine…) Les recherches à partir de documents historiques ont permis de créer à l’intérieur de l’Hortus Conclusus : le jardin d’herbes médicinales, tinctoriales, aromatiques…Le jardin de Marie, et le jardin de nos pères… Le sentier des menthes, le chemin de dessous avec sa haie champêtre, le circuit de l’eau se découvrent en visite guidée ou autonome… Parking privé

Le sentier des menthes

©Dominique AMALRIC