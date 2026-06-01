Découverte du jardin et animations, Jardin du hameau de Montifaud, Genouillé

Découverte du jardin et animations 5 – 7 juin Jardin du hameau de Montifaud Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Au programme :

Vendredi, samedi et dimanche 9h-19h :

Visite libre du jardin ;

Échange avec Philippe Morisset qui fera parler la terre et ses habitants ;

Exposition des peintures de Lucie Yonnet ;

Impressions végétales sur tissus de Françoise Chareire.

Samedi 18h :

danse libre avec Virginie Deschamps

Dimanche 17h :

contes avec Eugène Guignon, le conteur.

Jardin du hameau de Montifaud 1 route de Montifaud, Genouillé, Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine Genouillé 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 67 15 10 Dans ce jardin familial et vivrier se côtoient tomates, salades, potimarrons, roses, thym, menthes, papillons et autres gnomes. Ce jardin sur paille est divisé en 14 parcelles. Harmonie et sérénité vous invitent à vous poser ici pour une belle découverte et une rencontre avec Philippe qui vous parlera de sa passion pour le sol et la terre. Laissez-vous surprendre par un discours peu commun.

Superficie : 1 500 m²

Diverses animations

© Jeanne-Marie Morisset