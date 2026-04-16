Motocross nocturne de Bel Air Circuit de Moto Cross Genouillé
Motocross nocturne de Bel Air Circuit de Moto Cross Genouillé samedi 18 juillet 2026.
Genouillé
Motocross nocturne de Bel Air
Circuit de Moto Cross Bel Air Genouillé Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00
Date(s) :
2026-07-18
MOTOCROSS, 4 catégories (85/125/féminines/Open) .
Circuit de Moto Cross Bel Air Genouillé 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 42 54 92 belairmotoclub86@gmail.com
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English : Motocross nocturne de Bel Air
L’événement Motocross nocturne de Bel Air Genouillé a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou