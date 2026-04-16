Motocross nocturne de Bel Air Circuit de Moto Cross Genouillé

Genouillé

Motocross nocturne de Bel Air

Circuit de Moto Cross Bel Air Genouillé Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18

MOTOCROSS, 4 catégories (85/125/féminines/Open) .

Circuit de Moto Cross Bel Air Genouillé 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 42 54 92 belairmotoclub86@gmail.com

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English : Motocross nocturne de Bel Air

L’événement Motocross nocturne de Bel Air Genouillé a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou