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Motocross nocturne de Bel Air Circuit de Moto Cross Genouillé

Motocross nocturne de Bel Air Circuit de Moto Cross Genouillé

Motocross nocturne de Bel Air Circuit de Moto Cross Genouillé samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Circuit de Moto Cross

Adresse : Bel Air

Ville : 86250 Genouillé

Département : Vienne

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Genouillé

Motocross nocturne de Bel Air

Circuit de Moto Cross Bel Air Genouillé Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :
2026-07-18

MOTOCROSS, 4 catégories (85/125/féminines/Open)   .

Circuit de Moto Cross Bel Air Genouillé 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 42 54 92  belairmotoclub86@gmail.com

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English : Motocross nocturne de Bel Air

L’événement Motocross nocturne de Bel Air Genouillé a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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