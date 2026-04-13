Découverte du jardin « Les Ifs », Jardin « Les Ifs », Châtenois

Découverte du jardin « Les Ifs » 5 – 7 juin Jardin « Les Ifs » Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Passez le portail, découvrez un premier jardin, contournez la maison, rôdez autour des massifs, sous les arbres, vers le potager… Profitez du vert, du calme, et découvrez peut-être des formes et des couleurs nouvelles, des espèces discrètes ou étonnantes…

Jardin « Les Ifs » 8, rue du maréchal Foch 67730 Châtenois Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est 0622472539 http://www.alsace-jardins.eu/ Quel est l’âge de nos plus vieux ifs ? Sans doute plus du siècle ; ils furent probablement plantés dès la construction de la maison, vers 1900, par le gouverneur militaire allemand de la place de Sélestat. Mais cet âge n’est rien à côté du millénaire qu’ils sont capables d’atteindre !

L’if est en régression dans nos forêts, particulièrement dans les forêts alsaciennes. Pourtant, dans le jardin, il se ressème en foule, preuve que le climat lui convient ! Et ce qui nous réjouit, c’est qu’il attire gros becs et autres oiseaux amateurs de baies ou de noyaux…

Les ifs sont donc l’écrin du jardin, repris, redessiné, planté et cultivé depuis les années 90. Une large collection de rosiers, des arbres fruitiers variés et des petits fruits ; un très grand et vieux tilleul, un févier et un érable argenté beaucoup plus jeunes mais qui lui font déjà concurrence, des arbustes très variés de toutes origines géographiques… Le jardin se découvre et se parcourt de pièce en pièce, chaque pièce entourée de haies de charmes, de hêtres, et d’ifs bien sûr.

Depuis les années 2000, l’entretien prédomine. Mais les recherches de plantes nouvelles continuent, des adaptations se poursuivent, un jardin c’est vivant, et ce n’est jamais fini !

Les récentes années ont vu plus de chaleur, plus de sécheresse, et surtout une instabilité de la météo qui rend difficiles les choix du jardinier. Ici, nous donnons une place de plus en plus importante aux espèces locales, que nous présumons bien adaptées au climat chaud et sec des étés castinétains… Ainsi, parmi les plantes vivaces classiques se sont immiscées de nombreuses floraisons typiques de notre environnement naturel, et qui se disséminent joyeusement : éranthis et anémones des bois, campanules, silènes, sédums, achillées, etc. Nous tondons moins, nous arrosons peu, nous testons quelques espèces franchement méditerranéennes. car TER arrêt gare de Châtenois

bus Elsa ligne A arrêt Badbronn

Passez le portail, découvrez un premier jardin, contournez la maison, rôdez autour des massifs, sous les arbres, vers le potager… Profitez du vert, du calme, et découvrez peut-être des formes et ou…

©Claude Frison