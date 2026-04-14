Découverte libre d’un jardin médiéval, Jardin médiéval, Châtenois
Découverte libre d’un jardin médiéval, Jardin médiéval, Châtenois samedi 6 juin 2026.
Découverte libre d’un jardin médiéval 6 et 7 juin Jardin médiéval Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Déambulation libre dans un site médiéval, au coeur du quartier médiéval et des remparts de Châtenois. A proximité se trouve le jardin archéologique, véritable trésor historique mettant en avant toutes les découvertes menées lors des fouilles d’Archéologie Alsace.
Jardin médiéval 5 rue de l’église Châtenois 67730 Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est Le Jardin médiéval du tisserand, en témoignage à un riche passé textile, rassemble plantes utilitaires, plantes à duvet et plantes tinctoriales. Localement, le destin d’innombrables familles a été étroitement lié à cette activité, d’abord artisanale puis industrielle…
Déambulation libre dans un site médiéval, au coeur du quartier médiéval et des remparts de Châtenois. A proximité se trouve le jardin archéologique, véritable trésor historique mettant en avant les…
©Mairie de Châtenois
À voir aussi à Châtenois (Bas-Rhin)
- Théâtre Louise Morstan et la Marmotte Rouge Châtenois 18 avril 2026
- Concerts Hommages à Ray Charles, Ray Ventura et Le Grand Orchestre du Splendid Châtenois 24 avril 2026
- Circuit Saint-Rémy Châtenois Vosges 1 mai 2026
- Circuit historique le quartier du château Châtenois Bas-Rhin 1 mai 2026
- Circuit de Stahl-Boudeville Châtenois Vosges 1 mai 2026