Découverte libre d’un jardin médiéval, Jardin médiéval, Châtenois

Découverte libre d’un jardin médiéval 6 et 7 juin Jardin médiéval Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Déambulation libre dans un site médiéval, au coeur du quartier médiéval et des remparts de Châtenois. A proximité se trouve le jardin archéologique, véritable trésor historique mettant en avant toutes les découvertes menées lors des fouilles d’Archéologie Alsace.

Jardin médiéval 5 rue de l’église Châtenois 67730 Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est Le Jardin médiéval du tisserand, en témoignage à un riche passé textile, rassemble plantes utilitaires, plantes à duvet et plantes tinctoriales. Localement, le destin d’innombrables familles a été étroitement lié à cette activité, d’abord artisanale puis industrielle…

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©Mairie de Châtenois