Fête des Remparts Châtenois
Fête des Remparts Châtenois dimanche 14 juin 2026.
Fête des Remparts
Remparts Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 09:30:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Fête dédiée à la découverte du Moyen-Age sur le site des Remparts
La Fête des Remparts s’est hissée parmi les plus importantes fêtes médiévales d’Alsace.
Au programme
Départ à 09h30 du cortège à travers le village pour rejoindre le lieu de la fête, le Quartier du Château autour de l’église.
Nombreuses animations tout au long de la journée, marché médiéval, jeux anciens
Petite restauration
Repas de midi sanglier, spaetzles, dessert le médiéval et café réservation conseillée 0 .
Remparts Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A festival dedicated to the discovery of the Middle Ages on the Remparts site
L’événement Fête des Remparts Châtenois a été mis à jour le 2025-11-19 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme