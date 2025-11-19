Fête des Remparts

Remparts Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 09:30:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Fête dédiée à la découverte du Moyen-Age sur le site des Remparts

La Fête des Remparts s’est hissée parmi les plus importantes fêtes médiévales d’Alsace.

Au programme

Départ à 09h30 du cortège à travers le village pour rejoindre le lieu de la fête, le Quartier du Château autour de l’église.

Nombreuses animations tout au long de la journée, marché médiéval, jeux anciens

Petite restauration

Repas de midi sanglier, spaetzles, dessert le médiéval et café réservation conseillée 0 .

Remparts Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festival dedicated to the discovery of the Middle Ages on the Remparts site

L’événement Fête des Remparts Châtenois a été mis à jour le 2025-11-19 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme