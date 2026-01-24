Châtenois

Fête de la Musique

2 place des Charpentiers Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Concert donné par tous les élèves de l’Ecole de Musique de Châtenois-Scherwiller

Concert donné par tous les élèves de l’Ecole de Musique de Châtenois-Scherwiller. 0 .

2 place des Charpentiers Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 41 69 67 musique.chatenois.scherwiller@gmail.com

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English :

Concert by all the students of the Châtenois-Scherwiller School of Music

L’événement Fête de la Musique Châtenois a été mis à jour le 2026-04-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme