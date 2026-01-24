Châtenois

Afterwork Senséa Moments

3 route de Kintzheim Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Une soirée pensée comme une parenthèse hors du temps, formules et expériences en prévente, places limitées pour certains ateliers

Une soirée pensée comme une parenthèse hors du temps

Ambiance musicale

Food & drinks

Expériences bien-être & beauté

Plusieurs ateliers et univers à découvrir tout au long de la soirée

Formules et expériences en prévente, places limitées pour certains ateliers. 0 .

3 route de Kintzheim Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 064809766

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English :

An evening designed as a timeless interlude, pre-sale formulas and experiences, limited space for certain workshops

L’événement Afterwork Senséa Moments Châtenois a été mis à jour le 2026-05-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme