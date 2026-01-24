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Afterwork Senséa Moments Châtenois

Afterwork Senséa Moments Châtenois vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 3 route de Kintzheim

Ville : 67730 Châtenois

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0

Châtenois

Afterwork Senséa Moments

3 route de Kintzheim Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Une soirée pensée comme une parenthèse hors du temps, formules et expériences en prévente, places limitées pour certains ateliers
Une soirée pensée comme une parenthèse hors du temps

Ambiance musicale
Food & drinks
Expériences bien-être & beauté
Plusieurs ateliers et univers à découvrir tout au long de la soirée

Formules et expériences en prévente, places limitées pour certains ateliers. 0  .

3 route de Kintzheim Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 064809766 

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English :

An evening designed as a timeless interlude, pre-sale formulas and experiences, limited space for certain workshops

L’événement Afterwork Senséa Moments Châtenois a été mis à jour le 2026-05-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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