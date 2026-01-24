Afterwork Senséa Moments Châtenois
Afterwork Senséa Moments Châtenois vendredi 12 juin 2026.
Châtenois
Afterwork Senséa Moments
3 route de Kintzheim Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12 22:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Une soirée pensée comme une parenthèse hors du temps, formules et expériences en prévente, places limitées pour certains ateliers
Une soirée pensée comme une parenthèse hors du temps
Ambiance musicale
Food & drinks
Expériences bien-être & beauté
Plusieurs ateliers et univers à découvrir tout au long de la soirée
Formules et expériences en prévente, places limitées pour certains ateliers. 0 .
3 route de Kintzheim Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 064809766
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An evening designed as a timeless interlude, pre-sale formulas and experiences, limited space for certain workshops
L’événement Afterwork Senséa Moments Châtenois a été mis à jour le 2026-05-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
À voir aussi à Châtenois (Bas-Rhin)
- Atelier fabrication de kéfir de fruits et Ginger beer Châtenois 30 mai 2026
- Concert ensemble La Favorite Châtenois 31 mai 2026
- Découverte du jardin « Les Ifs », Jardin « Les Ifs », Châtenois 5 juin 2026
- Découverte libre d’un jardin médiéval, Jardin médiéval, Châtenois 6 juin 2026
- Fête des Remparts Châtenois 14 juin 2026