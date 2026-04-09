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Découverte du Makey Makey La Ludothèque Saint-Herblain

Découverte du Makey Makey La Ludothèque Saint-Herblain

Découverte du Makey Makey La Ludothèque Saint-Herblain samedi 2 mai 2026.

Lieu : La Ludothèque

Adresse : 11 rue de dijon saint herblain

Ville : 44800 Saint-Herblain

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-02 10:00 – 12:00
Gratuit : oui  Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

Ce petit dispositif électronique se relie d’un côté à un ordinateur et de l’autre à… des fruits, du papier aluminium ou encore de la pâte à modeler ! Il faudra se servir de tes mains pour faire passer le courant entre tous ces objets et jouer aux activités proposées.Sur inscription

La Ludothèque Saint-Herblain 44800
0228252293 https://www.la-bibliotheque.com


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