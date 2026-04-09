Découverte du Makey Makey La Ludothèque Saint-Herblain
Découverte du Makey Makey La Ludothèque Saint-Herblain samedi 2 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-02 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Ce petit dispositif électronique se relie d’un côté à un ordinateur et de l’autre à… des fruits, du papier aluminium ou encore de la pâte à modeler ! Il faudra se servir de tes mains pour faire passer le courant entre tous ces objets et jouer aux activités proposées.Sur inscription
La Ludothèque Saint-Herblain 44800
0228252293 https://www.la-bibliotheque.com
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