Découverte du Makey Makey La Ludothèque Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-02 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Ce petit dispositif électronique se relie d’un côté à un ordinateur et de l’autre à… des fruits, du papier aluminium ou encore de la pâte à modeler ! Il faudra se servir de tes mains pour faire passer le courant entre tous ces objets et jouer aux activités proposées.Sur inscription

La Ludothèque Saint-Herblain 44800

0228252293 https://www.la-bibliotheque.com



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