Découverte du Manoir de Malmont, Manoir de Malmont, Curciat-Dongalon

Informations pratiques

Découverte du Manoir de Malmont 19 et 20 septembre Manoir de Malmont Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Propriété privée, le Manoir est néanmoins ouvert au public plusieurs fois par année, notamment lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Vous serez accueillis par les propriétaires, qui seront ravis d’échanger avec les visiteurs, qu’ils viennent de près ou de loin.

Manoir de Malmont 115 route de Malmont 01560 Curciat-Dongalon Curciat-Dongalon 01560 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Construit dans les années 1460, au carrefour des royaumes anciens, ce manoir en pans de bois est exceptionnel à plusieurs titres et est inscrit aux Monuments Historiques. Résidence noble et ancien fief seigneurial, Malmont fait partie des maisons « hautes et basses ». Lors de ces journées portes-ouvertes vous pourrez visiter le manoir et voir de l’intérieur sa charpente incroyable ! Vous trouverez des panneaux d’exposition expliquant l’histoire passionnante de l’époque de sa construction, ses particularités architecturales et bien plus encore. Parking à disposition

Propriété privée, le Manoir est néanmoins ouvert au public plusieurs fois par année, notamment lors des Journées Européennes du Patrimoine.

© D. Havinga