Découverte du marais en canoë

Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints Somme

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Explorez le marais en canoë une immersion au cœur de la nature !

Pagayer au cœur du marais mystère.

Glissez silencieusement sur l’eau et laissez-vous porter par la quiétude du marais… À bord de votre canoë, pénétrez dans l’intimité de cet écosystème fascinant, où chaque recoin abrite une faune et une flore d’exception. Cette balade paisible vous offrira un nouveau regard sur la nature, entre émerveillement et sérénité.

Venez vivre une expérience unique, au fil de l’eau !

Vêtement adapté à la pratique du canoë, chaussures fermées et test de natation obligatoire ou signature de décharge de responsabilité.

Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France +33 3 22 31 86 93 longprelescorpssaints@ca-baiedesomme.fr

English :

Explore the marsh by canoe: an immersion in nature!

Paddle into the heart of the mystery marsh.

Glide silently over the water and let yourself be carried away by the peacefulness of the marsh? Aboard your canoe, enter the intimacy of this fascinating ecosystem, where every nook and cranny is home to exceptional flora and fauna. This peaceful trip will give you a new perspective on nature, one of wonder and serenity.

Come and enjoy a unique experience along the water!

Suitable clothing for canoeing, closed-toe shoes and swimming test compulsory or signature of liability waiver.

L’événement Découverte du marais en canoë Longpré-les-Corps-Saints a été mis à jour le 2020-02-18 par OT DE LA BAIE DE SOMME