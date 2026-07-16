Découverte du mas de la Gallinière : visite de la ferme et atelier fabrication du beurre., Mas de la Gallinière, Roquemaure

Informations pratiques

Découverte du mas de la Gallinière : visite de la ferme et atelier fabrication du beurre. Samedi 19 septembre, 10h00 Mas de la Gallinière Gard

Tarif unique spécial : 6€ par personne. Tarif personnes en situation de handicap : 5€. Gratuité : Moins de 2 ans. Sans réservation préalable (accès libre tout au long de l’événement). ​Pas de limite de places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Mas de la Gallinière vous ouvre ses portes pour une immersion ludique et historique au cœur de la vie rurale et du terroir.

Venez découvrir comment le patrimoine naturel et les traditions d’autrefois se transmettent de génération en génération.

Au programme de cette journée spéciale : une visite libre de la ferme, à la rencontre de 400 animaux rares, insolites ou emblématiques du monde agricole. Cette balade ombragée permettra de mieux comprendre l’importance de la préservation de la biodiversité et des espèces menacées.

Un atelier pédagogique autour de la fabrication du beurre proposera un retour dans le passé, à travers une activité ludique et participative pour toute la famille. Les enfants, comme les plus grands, découvriront les secrets de la transformation du lait et fabriqueront leur propre beurre de manière traditionnelle, comme le faisaient nos grands-parents.

Pour prolonger la journée, profitez également des aires de jeux, avec cabane et balançoires, ainsi que des espaces de pique-nique sous les arbres, pour partager un moment chaleureux en famille.

Mas de la Gallinière 1184 chemin tras le puy, 30150 Roquemaure Roquemaure 30150 Gard Occitanie 06 32 41 66 41 http://www.ferme-la-galliniere.com https://www.facebook.com/ferme.la.galliniere Le Mas de la Gallinière : Ferme pédagogique et refuge au cœur du Gard

​Situé à Roquemaure, le Mas de la Gallinière est une ferme pédagogique associative (loi 1901) engagée depuis 1998 dans la préservation de la biodiversité et la sensibilisation au monde animal.

À la rencontre de la biodiversité:

​Le parc abrite aujourd’hui plus de 400 animaux rares, insolites et de la ferme. Véritable havre de paix, la structure s’est développée au fil des ans pour devenir un refuge bienveillant. Elle accueille et protège de nombreux pensionnaires issus de sauvetages ou d’abandons, offrant à chacun des enclos adaptés, enrichis et régulièrement restaurés pour leur bien-être.

Un lieu de vie, de partage et de loisirs

​Le Mas de la Gallinière est la sortie idéale en Occitanie pour les familles, les écoles et les passionnés de nature.

Le site propose :

​Des visites libres au plus près des animaux.

​Des animations pédagogiques et des activités thématiques durant les vacances scolaires.

​L’organisation d’anniversaires et d’événements festifs.

​Des espaces de détente ombragés avec des aires de jeux pour les enfants (cabane, balançoires) et des tables de pique-nique aménagées pour prolonger la journée au grand air.

​Venez vivre une expérience immersive et ludique au milieu de la nature gardoise ! Entrez dans votre GPS : « Le Mas de la Gallinière »

La structure se situe idéalement juste à la sortie de l’autoroute A9 (sortie Roquemaure). De plus, des parkings gratuits sont entièrement à votre disposition sur place pour stationner facilement.

Pour les bus :

Ne pas arriver par le chemin de la Vallu, l’intersection qui suit étant trop étroite pour permettre de bien manœuvrer avec un bus.

De la N580, prendre sur le chemin du coquillon. Puis avant la ligne TGV, tournez à droite, vous passerez devant la chèvrerie d’Emilie, continuez à longer le TGV puis tournez à droite à l’intersection. Le prochain chemin sur votre droite sera celui pour rentrer au Mas de la Gallinière, le parking bus se trouvant à l’entrée du chemin sur la gauche

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Mas de la Gallinière vous ouvre ses portes pour une immersion ludique et historique au cœur de la vie rurale et du terroir. Venez découvrir le …

©mas de la gallinière