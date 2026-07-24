Découverte du menhir de Pierre Blanche Journées Européennes du Patrimoine Pierre Blanche Oudon

Informations pratiques

Oudon

Découverte du menhir de Pierre Blanche Journées Européennes du Patrimoine

Pierre Blanche Menhir de la Pierre Blanche Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Percez le mystère historique du Menhir de la Pierre Blanche.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association ArcheoSession vous propose des animations autour du menhir de la Pierre Blanche à 16h (durée 30 minutes).

Rendez-vous au pied du mégalithe, le plus ancien monument de la commune d’Oudon, pour une présentation animée par la médiatrice en archéologie préhistorique Emilie Boulestreau.

Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.archeo-session.fr. .

Pierre Blanche Menhir de la Pierre Blanche Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Unravel the historical mystery of the Menhir de la Pierre Blanche.

L’événement Découverte du menhir de Pierre Blanche Journées Européennes du Patrimoine Oudon a été mis à jour le 2026-07-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis