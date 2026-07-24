Découverte du menhir de Pierre Blanche Journées Européennes du Patrimoine Pierre Blanche Oudon
samedi 19 septembre 2026 · Pierre Blanche · Oudon
Informations pratiques
Oudon
Découverte du menhir de Pierre Blanche Journées Européennes du Patrimoine
Pierre Blanche Menhir de la Pierre Blanche Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Percez le mystère historique du Menhir de la Pierre Blanche.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association ArcheoSession vous propose des animations autour du menhir de la Pierre Blanche à 16h (durée 30 minutes).
Rendez-vous au pied du mégalithe, le plus ancien monument de la commune d’Oudon, pour une présentation animée par la médiatrice en archéologie préhistorique Emilie Boulestreau.
Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.archeo-session.fr. .
Pierre Blanche Menhir de la Pierre Blanche Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Unravel the historical mystery of the Menhir de la Pierre Blanche.
L’événement Découverte du menhir de Pierre Blanche Journées Européennes du Patrimoine Oudon a été mis à jour le 2026-07-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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