Informations pratiques

Oudon

L’Espace Tourisme & Loisirs vient à votre rencontre

Place Saint Martin Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:30:00

Date(s) :

2026-08-05

L’Espace Tourisme & Loisirs du Pays d’Ancenis part à votre rencontre cet été !

Cet été, l’Espace Tourisme & Loisirs du Pays d’Ancenis renouvelle l’opération Hors les Murs une série de rendez-vous en plein air pour venir à votre rencontre directement sur les sites emblématiques du territoire.

Cete année retrouvez-nous sur les marchés du Pays d’Ancenis !

L’objectif ? Mettre en lumière les richesses locales, les animations estivales, les activités de pleine nature, et faire découvrir autrement tout ce que le Pays d’Ancenis a à offrir.

Un format mobile, convivial et accessible à tous, pour profiter pleinement de l’été et de son territoire.

Nos dates, sur les marchés

– Ligné, sur la place du marché de 9h30 à 11h30, le jeudi 9 juillet ;

– Vallons-de-l’Erdre, au marché de Saint-Mars-La-Jaille de 10h à 12h30, le mardi 21 juillet ;

– Le Cellier, sur la place du marché de 10h à 12h30, le mercredi 29 juillet ;

– Loireauxence, sur le marché de Belligné de 10h à 12h30, le mercredi 5 août ;

– Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, sur la place du marché de 10h à 12h30, le vendredi 7 août. .

Place Saint Martin Oudon 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 07 44 tourisme@pays-ancenis.com

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English :

Espace Tourisme & Loisirs du Pays d?Ancenis is looking forward to meeting you this summer!

L’événement L’Espace Tourisme & Loisirs vient à votre rencontre Oudon a été mis à jour le 2026-07-11 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis