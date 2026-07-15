L’Espace Tourisme & Loisirs vient à votre rencontre Oudon
mercredi 5 août 2026 · Oudon
Informations pratiques
Oudon
L’Espace Tourisme & Loisirs vient à votre rencontre
Place Saint Martin Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:30:00
Date(s) :
2026-08-05
L’Espace Tourisme & Loisirs du Pays d’Ancenis part à votre rencontre cet été !
Cet été, l’Espace Tourisme & Loisirs du Pays d’Ancenis renouvelle l’opération Hors les Murs une série de rendez-vous en plein air pour venir à votre rencontre directement sur les sites emblématiques du territoire.
Cete année retrouvez-nous sur les marchés du Pays d’Ancenis !
L’objectif ? Mettre en lumière les richesses locales, les animations estivales, les activités de pleine nature, et faire découvrir autrement tout ce que le Pays d’Ancenis a à offrir.
Un format mobile, convivial et accessible à tous, pour profiter pleinement de l’été et de son territoire.
Nos dates, sur les marchés
– Ligné, sur la place du marché de 9h30 à 11h30, le jeudi 9 juillet ;
– Vallons-de-l’Erdre, au marché de Saint-Mars-La-Jaille de 10h à 12h30, le mardi 21 juillet ;
– Le Cellier, sur la place du marché de 10h à 12h30, le mercredi 29 juillet ;
– Loireauxence, sur le marché de Belligné de 10h à 12h30, le mercredi 5 août ;
– Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, sur la place du marché de 10h à 12h30, le vendredi 7 août. .
Place Saint Martin Oudon 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 07 44 tourisme@pays-ancenis.com
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English :
Espace Tourisme & Loisirs du Pays d?Ancenis is looking forward to meeting you this summer!
L’événement L’Espace Tourisme & Loisirs vient à votre rencontre Oudon a été mis à jour le 2026-07-11 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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