Concert Polly Jane Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon
Concert Polly Jane Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon vendredi 17 juillet 2026.
Oudon
Concert Polly Jane Le Gramophone
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Le Gramophone vous propose un concert de folk, country américain le 17 juillet.
Concert Polly Jane Folk, country américain.
Ce soir à la guinguette cuisine créole.
Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89
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English :
Le Gramophone presents a concert of American folk and country music on July 17.
L’événement Concert Polly Jane Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-05-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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