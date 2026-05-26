Beach tour prévention Plan d’eau du Chêne Oudon

Oudon

Beach tour prévention

Plan d’eau du Chêne EV 6 Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Le Service départemental Jeunesse engagement sport de Loire-Atlantique (SDJES44) organise une animation itinérante de sensibilisation sur les plages ou baignades aménagées de Loire-Atlantique le Beach tour prévention.

Il se déroule lors des périodes estivales de grande fréquentation et concerne un public large ¬: enfants en bas âge, adolescents, jeunes adultes, parents, grands-parents…car les risques de noyade nous concernent tous ! Il sera de passage au plan d’eau du Chêne à Oudon le 22 juillet.

Des partenaires institutionnels, territoriaux, associatifs et privés sensibles à la problématique, prennent part à cette action afin de sensibiliser le grand public à la sécurité de la pratique nautique et aquatique. .

Plan d’eau du Chêne EV 6 Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire sdjes44@ac-nantes.fr

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English :

The Service départemental Jeunesse engagement sport de Loire-Atlantique (SDJES44) is organizing an itinerant awareness-raising event on the beaches and bathing areas of Loire-Atlantique: the Beach tour prevention.

L’événement Beach tour prévention Oudon a été mis à jour le 2026-05-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis