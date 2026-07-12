Concert BIBA en duo Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon

Informations pratiques

Oudon

Concert BIBA en duo Le Gramophone

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le Gramophone vous propose un concert de Reggae en hommage à Bob Marley, le vendredi 24 juillet.

Concert BIBA en duo Hommage à Bob Marley, Reggae.

Ce soir à la guinguette cuisine du monde et faite maison .

Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89

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English :

Le Gramophone is hosting a reggae concert in tribute to %E0 Bob Marley on Friday, July 24.

L’événement Concert BIBA en duo Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis