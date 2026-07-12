Concert BIBA en duo Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon
vendredi 24 juillet 2026 · Plan d'eau du Chêne · Oudon
Informations pratiques
Oudon
Concert BIBA en duo Le Gramophone
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le Gramophone vous propose un concert de Reggae en hommage à Bob Marley, le vendredi 24 juillet.
Concert BIBA en duo Hommage à Bob Marley, Reggae.
Ce soir à la guinguette cuisine du monde et faite maison .
Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89
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English :
Le Gramophone is hosting a reggae concert in tribute to %E0 Bob Marley on Friday, July 24.
L’événement Concert BIBA en duo Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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