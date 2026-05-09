Concert Lojo Trio Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon
Concert Lojo Trio Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon dimanche 12 juillet 2026.
Oudon
Concert Lojo Trio Le Gramophone
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Le Gramophone vous propose un concert de musique du monde le dimanche 12 juillet.
Concert Lojo Trio Musique du monde.
Ce soir à la guinguette cuisine indienne, crêpes, gaufres, galettes.
Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89
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English :
Le Gramophone presents a concert of world music on Sunday July 12.
L’événement Concert Lojo Trio Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-05-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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