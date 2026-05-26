Visite guidée d’Oudon Château d’Oudon Oudon

Oudon

Visite guidée d’Oudon

Château d’Oudon 11 Rue du Pont-Levis Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26

Accompagné d’un guide, partez à la découverte de ce village ligérien situé au confluent de la Loire et la rivière du Hâvre. Dominée par sa célèbre tour médiévale, la ville d’Oudon regorge de richesses architecturales et naturelles.

Laissez-vous conter son histoire et révéler ses anecdotes au fil de ses ruelles pittoresques et cours d’eau.

Les mercredis du 15 juillet au 26 août.

Durée entre 1h30 et 2h

Non accessible aux personnes en fauteuil.

Visite conseillée à partir de 8 ans.

Réservation obligatoire. .

Château d’Oudon 11 Rue du Pont-Levis Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 80 04 contact@ocapoudon.fr

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English :

Accompanied by a guide, discover this Loire village at the confluence of the Loire and Hâvre rivers. Dominated by its famous medieval tower, the town of Oudon abounds in architectural and natural treasures.

L’événement Visite guidée d’Oudon Oudon a été mis à jour le 2026-05-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis