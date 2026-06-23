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Concert D’été au Café Du Havre Café Du Havre Oudon

Concert D’été au Café Du Havre Café Du Havre Oudon dimanche 12 juillet 2026.

Lieu
Café Du Havre
Adresse
230 Rue Alphonse Fouschard
Ville
44521 Oudon
Département
Loire-Atlantique
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif

Oudon

Concert D’été au Café Du Havre

Café Du Havre 230 Rue Alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Venez au café Du Havre et laissez-vous surprendre par des concerts de tous les styles musicaux!
Venez au concert de Destroy of destruction.

Bar et Restauration.   .

Café Du Havre 230 Rue Alphonse Fouschard Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 09 57 25  lecafeduhavre@gmail.com

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English :

Come to Café Du Havre and enjoy a wide variety of concerts featuring all kinds of music!

L’événement Concert D’été au Café Du Havre Oudon a été mis à jour le 2026-06-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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