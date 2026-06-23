Concert D’été au Café Du Havre Café Du Havre Oudon
Concert D’été au Café Du Havre Café Du Havre Oudon dimanche 12 juillet 2026.
Oudon
Concert D’été au Café Du Havre
Café Du Havre 230 Rue Alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Venez au café Du Havre et laissez-vous surprendre par des concerts de tous les styles musicaux!
Venez au concert de Destroy of destruction.
Bar et Restauration. .
Café Du Havre 230 Rue Alphonse Fouschard Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 09 57 25 lecafeduhavre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come to Café Du Havre and enjoy a wide variety of concerts featuring all kinds of music!
L’événement Concert D’été au Café Du Havre Oudon a été mis à jour le 2026-06-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Oudon (Loire-Atlantique)
- Parcours biodiversité à la Pilardière La Pilardière Oudon 1 juillet 2026
- Marché artisanal l’Estival Place du Havre Oudon 3 juillet 2026
- Concert The last Parade Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon 3 juillet 2026
- Théâtre Les lutins givrés Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon 4 juillet 2026
- Concert Kiroï Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon 5 juillet 2026