Marché artisanal l’Estival Place du Havre Oudon
Marché artisanal l’Estival Place du Havre Oudon vendredi 3 juillet 2026.
Oudon
Marché artisanal l’Estival
Place du Havre Allée du Havre Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:00:00
fin : 2026-07-03 21:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Venez au marché artisanal l’Estival le vendredi 3 juillet à Oudon.
Créateurs et producteurs locaux.
À partir de 18h30, concert de Sylvie Manivelle
2 groupes vocaux la Soupape des Ginettes et Notes for mi.
Buvette, crêpes et galettes.
Organisé par Terres de Créations, Fleurs d’Oudon, le Hâvre des sens et l’Échappée. .
Place du Havre Allée du Havre Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire terresdecreations4449@gmail.com
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English :
Come to the L’Estival craft market on Friday, July 3, in Oudon.
L’événement Marché artisanal l’Estival Oudon a été mis à jour le 2026-06-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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