Marché artisanal l’Estival Place du Havre Oudon

Oudon

Marché artisanal l’Estival

Place du Havre Allée du Havre Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:00:00

fin : 2026-07-03 21:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Venez au marché artisanal l’Estival le vendredi 3 juillet à Oudon.

Créateurs et producteurs locaux.

À partir de 18h30, concert de Sylvie Manivelle

2 groupes vocaux la Soupape des Ginettes et Notes for mi.

Buvette, crêpes et galettes.

Organisé par Terres de Créations, Fleurs d’Oudon, le Hâvre des sens et l’Échappée. .

Place du Havre Allée du Havre Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire terresdecreations4449@gmail.com

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English :

Come to the L’Estival craft market on Friday, July 3, in Oudon.

L’événement Marché artisanal l’Estival Oudon a été mis à jour le 2026-06-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis