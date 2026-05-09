Spectacle à Tue-tête Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon

Oudon

Spectacle à Tue-tête Le Gramophone

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 17:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Le Gramophone vous propose un spectacle A tue-tête le mercredi 8 juillet.

Spectacle jeune public À tue-tête.

Ce soir à la guinguette crêpes, gaufres, galettes.

Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89

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English :

Le Gramophone presents A tue-tête on Wednesday July 8.

L’événement Spectacle à Tue-tête Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-05-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis