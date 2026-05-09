Spectacle à Tue-tête Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon
Spectacle à Tue-tête Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon mercredi 8 juillet 2026.
Oudon
Spectacle à Tue-tête Le Gramophone
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Le Gramophone vous propose un spectacle A tue-tête le mercredi 8 juillet.
Spectacle jeune public À tue-tête.
Ce soir à la guinguette crêpes, gaufres, galettes.
Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89
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English :
Le Gramophone presents A tue-tête on Wednesday July 8.
L’événement Spectacle à Tue-tête Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-05-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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