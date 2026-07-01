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Découverte du métier de berger et fabrication du fromage, Blanquefort – point de départ communiqué par l’association à l’inscription, Blanquefort

dimanche 8 novembre 2026 · Blanquefort - point de départ communiqué par l'association à l'inscription · Blanquefort

Découverte du métier de berger et fabrication du fromage, Blanquefort – point de départ communiqué par l’association à l’inscription, Blanquefort

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Lieu
Blanquefort - point de départ communiqué par l'association à l'inscription
Adresse
Blanquefort
Ville
33290 Blanquefort
Département
Gironde
Tarif
sur inscription

Découverte du métier de berger et fabrication du fromage Dimanche 8 novembre, 14h30 Blanquefort – point de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-08T14:30:00+01:00 – 2026-11-08T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-08T14:30:00+01:00 – 2026-11-08T17:00:00+01:00

Venez découvrir le métier de berger à Blanquefort mais également en estives à travers l’histoire des agriculteurs et agricultrices de la fromagerie de Majolan. Un atelier vous révèlera les secrets de la fabrication de la succulente tome de brebis. Cette animation est à destination des adultes – à partir de 13 ans.

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JB MENGES, Bordeaux Métropole

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