Découverte du métier de doreur ornemaniste, Calenzana, Calenzana

Informations pratiques

Découverte du métier de doreur ornemaniste Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Calenzana Haute-Corse

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’art de la dorure à la feuille d’or au sein de l’atelier Lumi d’Oru, à Calenzana. Stéphanie Antoni, doreuse ornemaniste diplômée, vous ouvre les portes de son atelier et vous présente les techniques ancestrales de la dorure : dorure à la détrempe et brunis, mixtion à l’huile, restauration de cadres et objets d’art anciens.

Un temps d’échange sera proposé autour de cette profession rare et méconnue, ses origines, ses applications (mobilier, cadres, miroirs, objets de culte, patrimoine bâti) et son rôle dans la conservation du patrimoine.

Deux démonstrations en direct sont proposées, à 10h30 et à 15h30, permettant au public d’observer les gestes précis de l’application de la feuille d’or et du brunissage à la pierre d’agate.

Un moment convivial et pédagogique, ouvert à tous, pour découvrir un métier d’artisanat d’art.

Calenzana 7 Rue de l évêché Calenzana Calenzana 20214 Haute-Corse Corse https://lumidoru.fr https://instagram.com/atelier_lumi_d_oru/ Atelier Lumi d’Oru. Dorure ornementale Accessible depuis la route. L’atelier se situe au dessus de la place de la mairie de Calenzana. Stationnement à proximité gratuit sur le parking de la mairie.

Venez découvrir l’art de la dorure à la feuille d’or au sein de l’atelier Lumi d’Oru, à Calenzana. Stéphanie Antoni, doreuse ornemaniste diplômée, vous ouvre les portes de son atelier et vous les de …

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