Découverte du métier de luthier – archetier, Maison de pays du Trièves, Clelles

Informations pratiques

Découverte du métier de luthier – archetier Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30, 16h00 Maison de pays du Trièves Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Quels bois sont utilisés dans la facture instrumentale ? Comment la forme du violon s’est elle créée au fil du temps? Quel est le rôle de l’archet ? Comment façonne-t-on les différentes pièces d’un violon de sorte qu’il puisse émettre des sons, de la musique? Ce sera le moment de poser vos questions et d’échanger, en ayant sous vos yeux un violon « vu de l’intérieur » ainsi que les différentes pièces d’un archet.

Infos :

https://avediklutherie.fr/

04 56 55 25 99

Visite conjointe à celle de l’atelier « Soupçon, la chaussure philosophe » à 11h, 14h et 15h30 le samedi 19 septembre, où vous découvrirez les étapes de fabrication de chaussures en cuir.

Infos :

https://www.soupcon-lachaussurephilosophe.fr/

06 88 68 68 27

Maison de pays du Trièves ZA de la Croizette 38930 Clelles Clelles 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 88 68 68 27 https://www.soupcon-lachaussurephilosophe.fr/ [{« link »: « https://avediklutherie.fr/ »}, {« link »: « https://www.soupcon-lachaussurephilosophe.fr/ »}] A 5min à pieds:

Bus Ligne T95 – Arrêt Clelles Gare SNCF

Train – Gare SNCF Clelles

Quels bois sont utilisés dans la facture instrumentale ? Comment la forme du violon s’est elle créée au fil du temps? Quel est le rôle de l’archet ? Comment façonne-t-on les différentes pièces d’un :…

©Mathilde Avedikian