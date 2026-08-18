Découverte du métier de vigneron Ottrott
lundi 19 octobre 2026 · Ottrott
Informations pratiques
Ottrott
Découverte du métier de vigneron
4 place des tilleuls Ottrott Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-19 10:00:00
fin : 2026-10-31 11:30:00
Date(s) :
2026-10-19 2026-10-22 2026-10-24 2026-10-27 2026-10-30 2026-10-31
Au cœur du caveau, découvrez le métier de vigneron et les multiples facettes qui le composent. De la conduite de la vigne au travail en cave, en passant par les différentes étapes de la vinification, le vigneron partagera son savoir-faire et présentera les aspects techniques qui rythment son activité tout au long de l’année. .
4 place des tilleuls Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 32 47 04 info@vins-vonville.com
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English :
L’événement Découverte du métier de vigneron Ottrott a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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