Ottrott

J.E.P. Démonstration de forge

2 rue de l’école Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Vivez les gestes des anciens ouvriers de la ‘Vallée des Lames’ ! Découvrez la transformation de l’acier, les métiers de l’ancienne manufacture, les collections d’armes et d’outils …

Venez voir la forge de la Maison de la Manufacture d’Armes Blanches du Klingenthal en pleine action. Une belle manière de découvrir les gestes des anciens ouvriers de la Vallée des Lames , d’en apprendre davantage sur l’affinage d’acier et la fabrication des lames et garnitures de fourreau. Tout au long de l’après-midi, les visiteurs pourront assister à la fabrication d’un dard de fourreau, d’une lame de sabre, etc. .

2 rue de l’école Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 95 28 maisondelamanufacture@orange.fr

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English :

Experience what it was like to work in the ‘Vallée des Lames’! Discover the transformation of steel, the trades of the old factory, the collections of weapons and tools …

L’événement J.E.P. Démonstration de forge Ottrott a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile