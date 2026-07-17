Découverte du milieu forestier Larrau
mercredi 28 octobre 2026 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
Découverte du milieu forestier
Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 46 – 46 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 16:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Accompagné d’un technicien de l’ONF (Office National de Forêts), partez au sein de la forêt d’Iraty et découvrez toute la richesse de sa flore.
Sur réservation. À partir de 8 ans. .
Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
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English : Découverte du milieu forestier
L’événement Découverte du milieu forestier Larrau a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque
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