Découverte du monde des champignons Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2026-10-07
2026-10-07 2026-10-21 2026-10-28

Deuxième sortie consacrée à un public débutant ! Venez apprendre quelques bases afin de découvrir le vaste monde des champignons
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98  maisonnatureboult@gmail.com

English :

Second outing for beginners! Come and learn the basics to discover the vast world of mushrooms

