Découverte du monde des champignons Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Découverte du monde des champignons

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07 2026-10-21 2026-10-28

Deuxième sortie consacrée à un public débutant ! Venez apprendre quelques bases afin de découvrir le vaste monde des champignons

.

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Second outing for beginners! Come and learn the basics to discover the vast world of mushrooms

L’événement Découverte du monde des champignons Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-10 par Ardennes Tourisme