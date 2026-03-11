Découverte du monde des champignons Maison de la Nature Boult-aux-Bois
Découverte du monde des champignons
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07 2026-10-21 2026-10-28
Deuxième sortie consacrée à un public débutant ! Venez apprendre quelques bases afin de découvrir le vaste monde des champignons
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
Second outing for beginners! Come and learn the basics to discover the vast world of mushrooms
