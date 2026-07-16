Découverte du Moulin de la Pierre et des savoir-faire des carriers, Moulin de la Pierre, Moulins-sur-Tardoire

Informations pratiques

Découverte du Moulin de la Pierre et des savoir-faire des carriers 19 et 20 septembre Moulin de la Pierre Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes du Moulin de la Pierre et découvrez un étonnant patrimoine industriel toujours en fonctionnement.

Au cours de visites guidées, les bénévoles de l’association Pierre et Savoir Faire vous dévoileront le fonctionnement du banc de sciage, actionné par la force hydraulique de la Tardoire. Ils présenteront également la géologie du site, l’histoire des anciens carriers et les techniques autrefois employées pour extraire et travailler la pierre.

Des ateliers consacrés à la taille de pierre, à la sculpture et au modelage permettront de découvrir différents gestes et savoir-faire. Dans la salle d’exposition « Gilles Zefner », les visiteurs pourront également admirer une sélection de sculptures réalisées par les adhérents de l’association.

Une rencontre vivante avec la pierre, les techniques anciennes et celles et ceux qui perpétuent aujourd’hui ces savoir-faire.

Ouverture le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Moulin de la Pierre Rochebertier 16220 Vilhonneur Moulins-sur-Tardoire 16220 Vilhonneur Charente Nouvelle-Aquitaine Installé à Rochebertier, au bord de la Tardoire, le Moulin de la Pierre est l’un des derniers moulins scieurs de pierre encore en activité en France.

Devenu une scierie mécanique à la fin du XIXe siècle, ce remarquable témoin du patrimoine industriel charentais utilise la force hydraulique pour actionner son banc de sciage et découper d’imposants blocs de calcaire. Le site rappelle l’importance de la pierre blanche de Vilhonneur, extraite dans les carrières environnantes et employée dans de nombreuses constructions.

Aujourd’hui animé par l’association Pierre et Savoir Faire, le moulin fait vivre l’histoire des carriers et transmet les techniques de taille, de sculpture et de travail de la pierre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes du Moulin de la Pierre et découvrez un étonnant patrimoine industriel toujours en fonctionnement.

©DR