Découverte du Moulin panoramique, Moulin du Calvaire, Ally

Découverte du Moulin panoramique 26 – 28 juin Moulin du Calvaire Haute-Loire

entrée participative

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T13:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Offrez vous une vue imprenable sur la région au sommet du Moulin Panoramique

Aussi appelé Moulin du Calvaire, ce moulin du XIXe siècle a été restauré et transformé en table d’orientation.

Perché en hauteur, il offre un panorama exceptionnel à 360° sur les paysages environnants. Une expérience à couper le souffle !

Des jumelles peuvent être prêtées sur place pour profiter pleinement de la vue.

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table d’orientation tour Auvergne

Moulin du Calvaire transformé en table d’orientation