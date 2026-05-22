Découverte du mur de l’Atlantique à Ondres Ondres
Découverte du mur de l’Atlantique à Ondres Ondres samedi 6 juin 2026.
Ondres
Découverte du mur de l’Atlantique à Ondres
Plage de Ondres Ondres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
À l’occasion du 82e anniversaire du Débarquement de Normandie, la ville d’Ondres propose un moment d’échange et d’accueil autour des bunkers du Mur de l’Atlantique, le 6 juin sur la plage d’Ondres de 15h à 18h.
Seront abordés les thèmes du Mur de l’Atlantique, de l’architecture et des équipements des bunkers, mais également l’histoire du Débarquement de Normandie et son lien avec ces fortifications côtières.
Accueil bénévole proposé par la mairie d’Ondres en partenariat avec le projet AtlantikWall Explorers, Sabine Lalanne et Philippe Coupé. .
Plage de Ondres Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine atlantikwallexplorers@gmail.com
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English : Découverte du mur de l’Atlantique à Ondres
L’événement Découverte du mur de l’Atlantique à Ondres Ondres a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Seignanx
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