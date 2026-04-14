Découverte du parc botanique des Borderies à Chazé-sur-Argos, Les Borderies 49500 Chazé sur Argos, Chazé-sur-Argos
Découverte du parc botanique des Borderies à Chazé-sur-Argos, Les Borderies 49500 Chazé sur Argos, Chazé-sur-Argos dimanche 7 juin 2026.
Découverte du parc botanique des Borderies à Chazé-sur-Argos Dimanche 7 juin, 14h00 Les Borderies 49500 Chazé sur Argos Maine-et-Loire
5 euros par personne à partir de 17 ans- gratuit pour les moins de 17 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Jardin les Borderies
Les Borderies 49500 Chazé-sur-Argos
Maine-et-Loire
Pays de la Loire
En pleine nature, dans un ancien parc, enchaînement de perspectives en volume ouvrant sur le paysage, présentant de nombreuses variétés botaniques rares d’arbres et d’arbustes, bassins et espaces ornés de sculptures contemporaines.
Accès
Route de Loiré, à 1km du Bourg, prendre à droite l’allée des Borderies, avec parling au bout – surtout ne pas suivre le GPS
Les Borderies 49500 Chazé sur Argos 49500 Chazé sur Argos Chazé-sur-Argos 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 61 61 97 49 A Chazé , prendre la route de Loiré sur 1 km environ, l’allée des Borderies, droite et bordée de chênes, est à droite. Parking au bout
Jardin les Borderies
Emmanuel Droz edroz@orange.fr