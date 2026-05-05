Découverte du parc des poètes, Parc des poètes, Eyragues

Découverte du parc des poètes 5 et 6 juin Parc des poètes Bouches-du-Rhône

le parc est libre et gratuit seul l’entrée au musée est payante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:30:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Vernissage d’une exposition d’aquarellistes salle de la Bastide vendredi soir

Visite du musée

Visite libre du parc

Concert à 20H30 le samedi 6 juin groupe Massilia Sounds Gospel à la Bergerie (concert payant)

Parc des poètes 1 rue du lavoir couvert 13630 EYRAGUES Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 92 84 47 https://www.eyragues.org https://www.facebook.com/p/Mairie-Eyragues-100009383779970/ Venez découvrir le parc des poètes avec Mistral et ses amis Félibres, son musée et son kiosque à musique. Nombreux parkings sont présents autour des lieux

Vernissage d’une exposition d’aquarellistes vendredi soir

©aurélie Chomette