Expositions photos et aquarelles. Parc des Poètes Eyragues

Eyragues

Expositions photos et aquarelles.

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026 de 9h à 20h30. Parc des Poètes Avenue Romain Rolland Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 09:00:00

fin : 2026-06-07 20:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Rendez-vous aux jardins,

Expositions photos et aquarelles.

Vernissage d’une exposition d’aquarellistes salle de la Bastide vendredi soir,

Inauguration de l’expo photos 2026 Camargue,

Visite du musée,

Visite libre du parc,

Concert à 20H30 le samedi 6 juin groupe Massilia Sounds Gospel à la Bergerie. .

Parc des Poètes Avenue Romain Rolland Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 84 47 espaceculturetourisme@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rendez-vous in the gardens,

Photo and watercolor exhibitions.

L’événement Expositions photos et aquarelles. Eyragues a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence