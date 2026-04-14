Découverte du Parc Massez de Courtisols, Parc Massez, Courtisols

Découverte du Parc Massez de Courtisols 5 – 7 juin Parc Massez Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Restauré à la suite de la tempête de 1999, le parc Massez a retrouvé sa structure d’origine de parc mixte représentatif des jardins du Second Empire.

Il est constitué d’un jardin de type régulier, d’un ensemble paysager autour d’îles et d’un espace boisé.

Traversé par la Vesle, il est agrémenté de nombreux éléments bâtis qui le mettent en valeur: des ponts, des passerelles, des bancs couverts, d’un rocher-cascade, d’un pavillon…

N’hésitez pas à venir découvrir un espace de jeux ombragé pour les enfants.

Parc Massez 74 Rue du Gué, 51460 Courtisols, Marne, Grand Est Courtisols 51460 Marne Grand Est Le Parc Massez est un jardin créé à partir de 1855. Il est représentatif des jardins du Second Empire. Situé en centre-ville de part et d’autre de la Vesle, il comprend un jardin de type régulier, un ensemble paysager pittoresque avec des îles et un parc de promenade avec une allée circulaire et des boisements limitrophes.

Restauré à la suite de la tempête de 1999, le parc Massez a retrouvé sa structure d’origine de parc mixte représentatif des jardins du Second Empire.

© Mairie de Courtisols