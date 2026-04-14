Découverte du patrimoine Brainois, Départ musée d’histoire et d’archéologie a 14h 12 place du commerce Brain sur Allonnes 49650, Brain-sur-Allonnes

Découverte du patrimoine Brainois 26 – 28 juin Départ musée d’histoire et d’archéologie a 14h 12 place du commerce Brain sur Allonnes 49650 Maine-et-Loire

Réservation par téléphone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Présentaion commentée des diffèrents élément du patrimoine de la commune : le Musée d’histoire et d’archéologie, la fontaine St Maurille, le monument aux morts, la mairie, le chateau de la coutencière, le jardin botanique médiéval, l’église et son histoire,etc.

Durée : environ 3h

Départ musée d’histoire et d’archéologie a 14h 12 place du commerce Brain sur Allonnes 49650 12 place du commerce Brain sur Allonnes Brain-sur-Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « michel.boucher49@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0666725461 »}]

Présentation commentée des différents éléments du patrimoine