Découverte du patrimoine Brainois, Musée centre bourg Brain sur Allonnes 49650, Brain-sur-Allonnes
Découverte du patrimoine Brainois, Musée centre bourg Brain sur Allonnes 49650, Brain-sur-Allonnes vendredi 26 juin 2026.
Découverte du patrimoine Brainois 26 – 28 juin Musée centre bourg Brain sur Allonnes 49650 Maine-et-Loire
Sans inscription, rendez-vous au musée à 14h / Tarif : 3 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Visite commentée des divers batiments historiques de Brain sur Allonnes : église, monument aux morts,Fontaine St Maurille, etc.
Visite du musée d’histoire et d’archéologie, Jardin botanique médiéval
Musée centre bourg Brain sur Allonnes 49650 12 place du commerce 49650 brain sur allonnes Brain-sur-Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « michel.boucher49@orange.fr »}]
Visite commentée sur l’histoire de Brain sur Allonnes
Association AREGHAT
À voir aussi à Brain-sur-Allonnes (Maine-et-Loire)
- Circuit Gravel N°3 Brain-sur-Allonnes Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Circuit Gravel N°4 -Brain-sur-Allonnes Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Circuit VTT La Breille-les-Pins Brain-sur-Allones Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Circuit Gravel N°6 Brain-sur-Allonnes Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire 1 mai 2026
- LA FORÊT DE NOS ANCÊTRES Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire 1 mai 2026