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Découverte du patrimoine Brainois, Musée centre bourg Brain sur Allonnes 49650, Brain-sur-Allonnes

Découverte du patrimoine Brainois, Musée centre bourg Brain sur Allonnes 49650, Brain-sur-Allonnes

Découverte du patrimoine Brainois, Musée centre bourg Brain sur Allonnes 49650, Brain-sur-Allonnes vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Musée centre bourg Brain sur Allonnes 49650

Adresse : 12 place du commerce 49650 brain sur allonnes

Ville : 49650 Brain-sur-Allonnes

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Sans inscription, rendez-vous au musée à 14h / Tarif : 3 euros

Découverte du patrimoine Brainois 26 – 28 juin Musée centre bourg Brain sur Allonnes 49650 Maine-et-Loire

Sans inscription, rendez-vous au musée à 14h / Tarif : 3 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Visite commentée des divers batiments historiques de Brain sur Allonnes : église, monument aux morts,Fontaine St Maurille, etc.
Visite du musée d’histoire et d’archéologie, Jardin botanique médiéval

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Visite commentée sur l’histoire de Brain sur Allonnes

Association AREGHAT

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