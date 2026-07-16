Découverte du patrimoine de Songeons, Songeons, commerce et industrie en Pays de Bray, Songeons

Informations pratiques

Découverte du patrimoine de Songeons Dimanche 20 septembre, 09h30 Songeons, commerce et industrie en Pays de Bray Oise

10 euros, 5 euros pour les adhérents de l’association. Nombre de place limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Balade commentée à travers le bourg de Songeons à la découverte de son riche patrimoine, héritier de son industrie (lunetterie en particulier) et de son intense activité commerciale (autour des Halles).

Pour bien saisir ce que le patrimoine nous apprend de l’histoire du lieu il faut observer et comprendre ce que fut le château, l’église paroissiale, les lavoirs, le moulin et bien d’autres choses au hasard du parcours.

Songeons, commerce et industrie en Pays de Bray place de la halle songeons Songeons 60380 Oise Hauts-de-France 0679106788 http://www.phgpb.fr https://www.facebook.com/phgpb/?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « phgpaysdebray@gmail.com »}] Le bourg de Songeons, à la limite du Pays de Bray, est une des places les plus dynamiques de la région depuis au moins le XVIe siècle. Cette activité vient de son marché et de sa foire de première ampleur et de l’importance de ses premières industries : moulin à eau, tuilerie, four à chaux, polissage du verre, garniture de lunettes, laiterie… Sa population laborieuse s’est structurée autour d’une mairie, d’une église, d’une gendarmerie, d’un bureau de poste, d’un presbytère, d’un château, de lavoirs…

Ce dynamisme ancien a fait de Songeons un bourg au riche patrimoine

Balade commentée à travers le bourg de Songeons à la découverte de son riche patrimoine, héritier de son industrie (lunetterie en particulier) et de son intense activité commerciale (autour des bien…

©Anthony Petit