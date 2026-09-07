Découverte du patrimoine historique et religieux de Lautenbach, Mairie, Lautenbach

Informations pratiques

Découverte du patrimoine historique et religieux de Lautenbach Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Parcours de visite des monuments religieux en péril ou restaurés de Lautenbach, avec un focus sur notre belle collégiale restaurée, pour (re)découvrir ce monument emblématique du village, ses secrets et sa nouvelle jeunesse.

Mairie 49 rue principale 68610 Lautenbach Lautenbach 68610 Haut-Rhin Grand Est

Parcours de visite des monuments religieux en péril ou restaurés de Lautenbach, avec un focus sur notre belle collégiale restaurée, pour (re)découvrir ce monument emblématique du village, ses secrets…

©Commune de Lautenbach