Découverte du patrimoine historique et religieux de Lautenbach, Mairie, Lautenbach
samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Lautenbach
Informations pratiques
Découverte du patrimoine historique et religieux de Lautenbach Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Parcours de visite des monuments religieux en péril ou restaurés de Lautenbach, avec un focus sur notre belle collégiale restaurée, pour (re)découvrir ce monument emblématique du village, ses secrets et sa nouvelle jeunesse.
Mairie 49 rue principale 68610 Lautenbach Lautenbach 68610 Haut-Rhin Grand Est
Parcours de visite des monuments religieux en péril ou restaurés de Lautenbach, avec un focus sur notre belle collégiale restaurée, pour (re)découvrir ce monument emblématique du village, ses secrets…
©Commune de Lautenbach
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