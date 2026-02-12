Découverte du patrimoine minier et sidérurgique du bocage et son histoire Forges de Varenne Champsecret

Découverte du patrimoine minier et sidérurgique du bocage et son histoire Forges de Varenne

Forges de varenne Champsecret Orne

Début : Lundi Lundi 2026-05-04 14:30:00

fin : 2026-05-15 16:00:00

Date(s) :

2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-05-25 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-24

Visite guidée des forges de Varenne par un guide passionné, Fabien Labesse.

Explorez cet ancien site pré-industriel, classé Monument Historique, où l’on produisait du fer à partir du minerai local, en utilisant le charbon de bois et l’énergie de la rivière, entre le 16e et le 19e siècle.

Parcourez les différents ateliers haut-fourneau, forges d’affinerie, fenderie (la seule d’Europe), et les autres

bâtiments du site logis ouvriers, halle à fer, chapelle et jardin, pour découvrir le travail et le

quotidien des forgerons.

Possibilité de combiner la visite avec celle de la Butte Rouge les mercredis et vendredis à 11h et la visite du Carreau de la Mine à Saint-Clair-de-Halouze les mardis et les jeudis à 11h. Pass minier de 12€ à la vente pour cumuler les visites guidées.

Sur réservation auprès de l’Office de tourisme de Domfront et de Bagnoles de l’Orne

Ou Forges de Varenne à Champsecret en extérieur. Aire de pique-nique ; buvette et toilettes

durée 1h30

Quand du lundi au vendredi du 4 mai au 28 août à 14h30

Public tous public

Achat du billet non daté valide du 4 mai au 28 août 2026 par le biais des offices de tourisme de Domfront en Poiraie et de Bagnoles de l’Orne. Se rapprocher de la Maison du fer pour convenir de la date au choix.

Pas de visites guidée du 17 au 21 août inclus .

Forges de varenne Champsecret 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 03 25 contact@lesavoiretlefer.fr

