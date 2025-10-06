Saison culturelle partagée concert Les voix-ci, les voix-là Théâtre la fraternelle Rives d’Andaine

Saison culturelle partagée concert Les voix-ci, les voix-là

Théâtre la fraternelle 57 rue d'Alençon Rives d'Andaine Orne

17 mars 2026 20:30

21:45

2026-03-17

Concert de musique les voix-ci, les voix-là

LES VOIX-CI, LES VOIX LÀ , est un groupe vocal constitué de huit femmes, au registre atypique et décalé. Sa couleur oscille entre sérieux et déjanté.

Elles interprètent un répertoire éclectique, qu’elles s’approprient en modifiant quelquefois fois les textes, dans une mise en scène teintée d’humour et de poésie.

Le groupe se produit à cappella, quelquefois accompagné à la guitare..

A 20h30 au théâtre de couterne La fraternelle, Rives d’Andaine

tout public durée 1h15 .

Théâtre la fraternelle 57 rue d'Alençon Rives d'Andaine 61410 Orne Normandie +33 2 33 38 56 66 saisonculturellepartagee@gmail.com

