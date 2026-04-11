Racont’Arts Rogeline et Igor Champsecret
Racont’Arts Rogeline et Igor Champsecret samedi 30 mai 2026.
Champsecret
Racont’Arts Rogeline et Igor
Lavoir de Champsecret Champsecret Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30 11:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Lorsqu’elle se promène dans la nature ou en forêt, Rougeline finit toujours par trouver un endroit où poser son petit tabouret sur lequel elle aime s’installer pour tricoter, raconter des histoires à qui veut, en faisant des pieds de nez au grand méchant loup. Elle parle aux fourmis, ausculte les noisettes véreuses à la loupe et dialogue avec de drôles de créatures feutrées sorties de son panier…
Spectacle en extérieur au lavoir à Champsecret (61700)
Repli à la salle des fêtes en cas de pluie. .
Lavoir de Champsecret Champsecret 61700 Orne Normandie +33 2 33 30 41 84
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English : Racont’Arts Rogeline et Igor
L’événement Racont’Arts Rogeline et Igor Champsecret a été mis à jour le 2026-04-11 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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