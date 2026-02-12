Découverte du patrimoine minier et sidérurgique du bocage et son histoire Fours de la Butte-Rouge à Dompierre Dompierre

Découverte du patrimoine minier et sidérurgique du bocage et son histoire Fours de la Butte-Rouge à Dompierre

Fours de la Butte-Rouge Dompierre

Début : 2026-05-06 11:00:00

fin : 2026-05-08 12:00:00

Visite guidée des fours de la Butte Rouge par un guide passionné, Fabien Labesse.

Visitez les fours de calcination du minerai de fer, entre La Ferrière-aux-Étangs et Dompierre, les seuls qui existent encore dans la région. Un patrimoine industriel vraiment original.

Arpentez le site pour décrypter toutes les curiosités de cette installation minière atypique, témoin de la révolution industrielle et de l’époque des trains à vapeur.

Possibilité de combiner la visite avec celle des Forges de Varenne du lundi au vendredi à 14h30 et la visite du Carreau de la Mine à Saint-Clair-de-Halouze les mardis et les jeudis à 11h. Pass minier de 12€ à la vente pour cumuler les 3 visites guidées.

Sur réservation auprès de l’Office de tourisme de Domfront et de Bagnoles de l’Orne

Ou Fours de la Butte Rouge en extérieur.

durée 1h

Quand les mercredis et les vendredis à 11h du 4 mai au 28 août 2026

Public tous public

Achat du billet non daté valide du 4 mai au 28 août 2026 par le biais des offices de tourisme de Domfront en Poiraie et de Bagnoles de l’Orne. Se rapprocher de la Maison du fer pour convenir de la date au choix.

Pas de visites guidée du 17 au 21 août inclus .

Fours de la Butte-Rouge Dompierre 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 03 25 contact@lesavoiretlefer.fr

