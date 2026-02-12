Découverte du patrimoine minier et sidérurgique du bocage et son histoire Visite du Carreau de la Mine de Saint-Clair-de-Halouze Les Puits 2 et 1 bis Dompierre

Découverte du patrimoine minier et sidérurgique du bocage et son histoire Visite du Carreau de la Mine de Saint-Clair-de-Halouze

Les Puits 2 et 1 bis Le carreau de la Mine, Chevalement, Dompierre Orne

Début : 2026-05-05 11:00:00

fin : 2026-05-05 12:00:00

2026-05-05 2026-05-07 2026-05-12 2026-05-14 2026-05-19 2026-05-21 2026-05-26 2026-05-28 2026-06-02 2026-06-04 2026-06-09 2026-06-11 2026-06-16 2026-06-18 2026-06-23 2026-06-25 2026-06-30 2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09

Visite guidée du Carreau de la mine de fer, par un guide passionné, Fabien Labesse.

Visitez le carreau de la mine de fer de Saint-Clair-de-Halouze, où se dresse encore le dernier chevalement subsistant en Normandie. Un patrimoine industriel unique, symbole du passé minier de la région.

Explorez toutes les installations en surface pour découvrir le fonctionnement d’une mine et les conditions de travail des mineurs.

Possibilité de combiner la visite avec celle des Forges de Varenne du lundi au vendredi à 14h30 et la visite de la Butte Rouge les mercredis et les vendredis à 11h. Pass minier à 12€ à la vente pour cumuler les visites guidées.

Sur réservation auprès de l’Office de tourisme de Domfront et de Bagnoles de l’Orne

Ou sur le parking à l’entrée du Carreau de la Mine à Saint-Clair-de-Halouze (chevalement), en extérieur.

durée 1h

Quand les mardis et jeudis à 11h

Public tous public

Achat du billet non daté valide du 4 mai au 28 août 2026 par le biais des offices de tourisme de Domfront en Poiraie et de Bagnoles de l’Orne. Se rapprocher de la Maison du fer pour convenir de la date au choix.

Pas de visites guidée du 17 au 21 août inclus .

Les Puits 2 et 1 bis Le carreau de la Mine, Chevalement, Dompierre 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 03 25 contact@lesavoiretlefer.fr

