Découverte du paysage du Mont Castel entre terre et mer.

Carrefour entre rue René Hommet et chemin des Artilleurs Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-05 12:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Lors de la journée mondiale des océans venez en famille découvrir ce paysage magnifique. Lors de cette sortie nous ferons des petits jeux autour de la lecture de paysage du mont Castel.

(1-2km/2h) Niveau 2

Lors de la journée mondiale de l’environnement 2026, venez tous en famille découvrir ce paysage magnifique du Mont Castel, qui se mêle entre terre et mer. Lors de cette sortie nous découvrirons les richesses de la faune et de la flore de ce site exceptionnel mais aussi ses fragilités. Ce sera l’occasion de s’initier aux comportements vertueux et durables.

Grand public.

Réservation obligatoire escapadesnature.lpst@gmail.com

Niveau 2 1 à 2 km .

Carrefour entre rue René Hommet et chemin des Artilleurs Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 6 99 21 33 49 escapadesnature.lpst@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte du paysage du Mont Castel entre terre et mer.

Come and discover this magnificent landscape with your family on World Oceans Day. During this outing, we’ll play games based on the Mont Castel landscape.

(1-2km/2h) Level 2

L’événement Découverte du paysage du Mont Castel entre terre et mer. Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Isigny-Omaha