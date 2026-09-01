Découverte du rugby Stade Méloir-Ortin Pélissanne
samedi 12 septembre 2026 · Stade Méloir-Ortin · Pélissanne
Informations pratiques
Pélissanne
Découverte du rugby
Samedi 12 septembre 2026 de 10h30 à 12h30. Stade Méloir-Ortin Avenue St Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12 12:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Dans le cadre de la semaine du Rugby, les enfants désireux de connaître le rugby sont invités à participer gratuitement à des ateliers avec nos licenciés !Enfants
Les plus intéressés pourront ensuite suivre deux entraînements gratuits avant de signer leur licence. .
Stade Méloir-Ortin Avenue St Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 33 07 68 ecolerugbyxv.pelissanne@gmail.com
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English :
As part of Rugby Week, children who are interested in learning about rugby are invited to participate in free workshops with our club members!
L’événement Découverte du rugby Pélissanne a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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