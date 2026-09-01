Découverte du rugby Stade Méloir-Ortin Pélissanne

Informations pratiques

Pélissanne

Découverte du rugby

Samedi 12 septembre 2026 de 10h30 à 12h30. Stade Méloir-Ortin Avenue St Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12 12:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Dans le cadre de la semaine du Rugby, les enfants désireux de connaître le rugby sont invités à participer gratuitement à des ateliers avec nos licenciés !Enfants

Les plus intéressés pourront ensuite suivre deux entraînements gratuits avant de signer leur licence. .

Stade Méloir-Ortin Avenue St Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 33 07 68 ecolerugbyxv.pelissanne@gmail.com

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English :

As part of Rugby Week, children who are interested in learning about rugby are invited to participate in free workshops with our club members!

L’événement Découverte du rugby Pélissanne a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Massif des Costes