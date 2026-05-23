Seignosse

Découverte du Tai Chi

Parc du stade Gilles Hiriat Seignosse Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:30:00

fin : 2026-08-19 10:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Venez découvrir le Tai Chi Chuan en compagnie d’Éric ou de Catherine.

Laissez-vous porter par la douceur de cette pratique et offrez-vous un moment de détente en harmonie avec la sérénité du matin.

Inscription obligatoire.

Venez découvrir le Tai Chi Chuan en compagnie d’Éric ou de Catherine.

Laissez-vous porter par la douceur de cette pratique et offrez-vous un moment de détente en harmonie avec la sérénité du matin.

De 9h30 à 10h30.

Lieu Parc à côté du stade Gilles Hiriat, Seignosse Bourg.

8€ par participant.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

A partir de 16 ans.

A prévoir de l’eau et une tenue confortable.

Activité proposée par l’Association Tai Chi Surf Tribe. .

Parc du stade Gilles Hiriat Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

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English : Découverte du Tai Chi

Come and discover Tai Chi Chuan in the company of Eric or Catherine.

Let yourself be carried away by the gentleness of this practice and treat yourself to a moment of relaxation in harmony with the serenity of the morning.

Registration required.

L’événement Découverte du Tai Chi Seignosse a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Seignosse