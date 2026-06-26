Découverte du Thai Chi Esplanade Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer

Découverte du Thai Chi

Esplanade Avenue de la Plage du Moulin Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Cet été, profitez d’un moment de détente sur l’Esplanade de la plage des Moulin avec les séances de découverte du Tai Chi proposées par l’association Tao Bien Être et Découverte.

Chaque mercredi de juillet et d’août, de 10 h à 11h30. Que vous soyez curieux, débutant ou simplement à la recherche d’une activité en plein air, venez découvrir le Tai Chi en toute simplicité ! En cas de météo défavorable, les séances seront annulées. .

Esplanade Avenue de la Plage du Moulin Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 69 22 34 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découverte du Thai Chi Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme