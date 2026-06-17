Spectacle familial Balade dans mon Jardin Café-Librairie le Tagarin Binic-Étables-sur-Mer
Spectacle familial Balade dans mon Jardin Café-Librairie le Tagarin Binic-Étables-sur-Mer vendredi 3 juillet 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Spectacle familial Balade dans mon Jardin
Café-Librairie le Tagarin 15 Rue Pasteur Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
De et avec Adeline Ruel. Tout public à partir de 3 ans / Entrée libre.
Un spectacle interactif créé à partir du livre Les petites leçons de choses de mon jardin . De mîmes en comptines, d’illustrations en pop-up captivants, partons à la rencontre des coccinelles, écoutons le chants des oiseaux et découvrons une vie fourmillante.
Dans le cadre de la manifestation Livres en Scène organisée par la Fédération des Cafés Librairies de Bretagne. .
Café-Librairie le Tagarin 15 Rue Pasteur Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Spectacle familial Balade dans mon Jardin Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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